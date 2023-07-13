Jorge Jesus'un takımı Sergej Milinkovic-Savic'i renklerine bağladı Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etti.

AA

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü İtalya'nın Lazio takımından 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'in transferini açıkladı.

İtalya basınında Sırp futbolcunun transferinin 40 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

"Senelik 20 milyon Euro kazanacak"

Üç yıllık kontrat imzalayan futbolcunun senelik 20 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.

Ülkesinde Vojvodina ve Belçika'da Genk forması giyen Milinkovic-Savic, 2015'te transfer olduğu Lazio'da 341 maça çıktı ve 69 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, daha önce de Chelsea'den Kalidou Koulibaly ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i transfer etmişti.