Jorge Jesus'un takımına bir yıldız isim daha! Renan Lodi, Al Hilal'de

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan 19 maçta topladığı 53 puanla lider durumda bulunan Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, kadrosunu güçlendirdi.
Mavi-beyazlılar, Fransız ekibi Marsilya'nın formasını giyen Renan Lodi'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Sezon başında Neymar, Malcom ve Ruben Neves gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Al Hilal, 25 yaşındaki futbolcunun transferini "Brezilya büyüsü yayılmak üzere..." sözleriyle açıkladı.
Marsilya'da 23 maçta 1 asist yaptı
Yaz transfer döneminde İspanyol devi Atletico Madrid'den ayrılarak Marsilya'ya giden Brezilyalı sol bek, Fransız ekibinin forması ile çıktığı 23 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.
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