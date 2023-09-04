Jorginho'nun menajerinden Fenerbahçe sözleri Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İtalyan futbolcu Jorginho'nun menajeri, sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklama yaptı. Menajer Joao Santos, oyuncusunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini duyurdu.

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Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, 6 numaraya yıldız bir isim katmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu bölge için öne çıkan isimlerin başında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyen Jorginho'nun menajerinden bir açıklama geldi.

"Fenerbahçe'ye transfer olmayacak"

İtalyan medyasında Tuttomercato'ya konuşan menajer Joao Santos, oyuncusunun geleceği hakkında şu sözleri sarf etti:

Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak.

Sözleşmesi devam ediyor

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den 11.3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Jorginho'nun Londra temsilcisiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan orta saha, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı.