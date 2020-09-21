Jose Callejon'un istekleri Beşiktaş yönetimini zora soktu

Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan Jose Callejon'a transfer teklifinde bulundu. İspanyol oyuncu, imza parası hariç 3.5 milyon euro garanti ücret istedi.

Kadrodaki kanat oyuncularını yetersiz bulan Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, Napoli ile yollarını ayıran Jose Callejon'un alınmasını istiyor.

Yalçın'dan gelen talep üzerine görüşmelere başlayan ve 33 yaşındaki futbolcuya şartlarına soran siyah-beyazlı yönetim, beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Bir dönem Real Madrid'de oynayan ve son 7 yılını Napolide geçiren tecrübeli oyuncunun, "Türkiye’ye gelmek istiyorum ama imza parası hariç yıllık 3,5 milyon euro garanti para isterim." dediği öğrenildi.

ÇEBİ FAZLA BULDU

Takım içi dengelerin bozulmasını istemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, hiçbir oyuncuya 2.5 milyon eurodan fazla vermeyi düşünmüyor.

Son teklifini sunan yönetim, İspanyol oyuncudan gelecek cevabı bekliyor.

64 GOL, 56 ASİST

Serie A'da 255 maça çıkan Callejon, 64 kez rakip fileleri havalandırırken 56 da asist yaptı.