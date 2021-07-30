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    Jose Mourinho, Alexander Sörloth'u listesine aldı

    Jose Mourinho, Alexander Sörloth'u listesine aldı

    Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Alexander Sörloth için devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 09:55
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    Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth için İtalyan basınında çarpıcı haberler yapılıyor.

    Çizme basını, hücum hattına takviye yapmak isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın Norveçli golcü ile yakından ilgilendiğini yazdı.

    Jose Mourinho, Alexander Sörloth u listesine aldı #1

    "TARZI DZEKO'YA BENZİYOR"

    Sörloth'un oyuncu profili olarak Edin Dzeko'ya benzediği, fiziksel özelliklerinin güçlü olduğu ve bitirmesi daha kolay bir transfer olduğu belirtildi.

    Norveçli oyuncunun Jose Mourinho'nun oyun tarzına uyan tipte bir forvet olmasının da transferde büyük bir avantaj olduğu kaydedildi.

    Alexander Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi durumunda öncelik hakkı Trabzonspor'da bulunuyor.

    Jose Mourinho, Alexander Sörloth u listesine aldı #2

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