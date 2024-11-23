Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'yu aradı: Fenerbahçe'ye gelir misin

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Sarı-lacivertli ekip, Cristiano Ronaldo’yu transfer hedefleri arasına alarak futbol dünyasında heyecan yarattı.

Ünlü Portekizli yıldızın Fenerbahçe’ye transferi için ilk adımlar atıldı. İşte bu çarpıcı iddiaların detayları…

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı 5 puan geriden takip ederken, şampiyonluk hedefine ulaşmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Ara transfer döneminde adı sıkça Anderson Talisca ile anılan sarı-lacivertli ekip, futbol dünyasını sarsacak bir isimle daha gündeme geldi.

Fotomaç’ın haberine göre, Fenerbahçe’nin asıl büyük hedefi Cristiano Ronaldo.

MOURINHO DEVREDE

Portekizli yıldızın adı, kulübü Al-Nassr’dan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelirken, Fenerbahçe yönetiminin transfer için harekete geçtiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, Ronaldo’nun eski hocası Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu bizzat telefonla aradı. Görüşmede Mourinho’nun Ronaldo’ya şu sözleri söylediği belirtildi:

Orada mutlu musun? Eğer ayrılmayı düşünüyorsan, Fenerbahçe’ye gelmek ister misin?

Bu konuşmanın ardından Fenerbahçe’nin transfer ekibi, Ronaldo’nun menajeriyle ilk teması kurdu. Görüşmelerin detayları gizli tutulurken, Al-Nassr ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe’nin ısrarcı olduğu öğrenildi.

MARIO BRANCO'DAN HAMLE

Fenerbahçe’nin transfer planlamasında önemli bir rol oynayan Mario Branco, Cristiano Ronaldo’nun menajeriyle görüşmeleri başlattı.

Kulüp, yıldız futbolcunun transferi için hem maddi hem de sportif şartları gözden geçiriyor.

Al-Nassr’dan ayrılma ihtimali konuşulan Ronaldo, eğer Fenerbahçe’ye gelirse, bu transfer Türk futbol tarihinin en büyük hamlelerinden biri olacak.