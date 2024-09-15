Jose Mourinho, Galatasaray'a gelmeyen Nicola Zalewski'yi aradı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Nicola Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın çok istediği Nicola Zalewski için devreye girdi

Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için 4 gündür Roma'da kamp kurmuş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Polonyalı kanat oyuncusu Nicolo Zalewski için harekete geçtiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde transfer etmek için uğraş verecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.

"BENDEN HABER BEKLE"

Portekizli teknik adamın bu görüşmede, "Seninle tekrar çalışmak istiyorum. Devre arasında benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma" dediği öğrenildi.

Zalewski, 2 yıl önce 'Golden Boy' ödülünü kazandıktan sonra Jose Mourinho ile ilgili konuşmuştu. O dönem dünyanın en yetenekli 21 yaş altı oyuncusu olmayı başaran Polonyalı futbolcu, Barcelona'dan Gavi, Real Madrid'den Eduardo Camavinga, Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı geride bıraktı. Zalewski, Sky Italia'ya verdiği demeçte Jose Mourinho ile ilgili övgü dolu sözler sarf etmişti. Polonyalı futbolcu,"Mourinho ikinci bir baba gibi, onu çok seviyorum çünkü bana bir oğul gibi davranıyor" ifadelerini kullanmıştı. 2011 yılında babasını kaybeden Polonyalı yıldız futbolcu Zalewski'ye 2022 yılında Jose Mourinho sahip çıkmış ve onu A Takım'a çıkarmıştı.

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

KADRO DIŞI KALDI

Roma, Galatasaray'a gitmek istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bırakmıştı. Genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nicola Zalewski'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.