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Jose Mourinho, Joao Felix'i aradı! Fenerbahçe büyük oynuyor

Jose Mourinho, Joao Felix'i aradı! Fenerbahçe büyük oynuyor Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızı Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Mourinho, Felix'i ikna etmek için görüşmelerde bulunuyor.