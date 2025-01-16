Jose Mourinho, Joao Felix'i aradı! Fenerbahçe büyük oynuyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sarı-lacivertliler için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Estadio Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Chelsea'de forma giyen Joao Felix ile yakından ilgileniyor.
Haberde, Portekizli yıldızın takımdaki durumundan memnun olmadığı ve kariyerine kiralık olarak Türkiye'de devam etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
MOURINHO DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, transfer sürecinde Felix ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, vatandaşı olan Felix'i sarı-lacivertli takıma kazandırmak için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.
FELIX'İN CHELSEA'DEKİ PERFORMANSI
25 yaşındaki Joao Felix, bu sezon Chelsea formasıyla 19 maçta 941 dakika süre aldı.
Felix, bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.
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