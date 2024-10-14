Jose Mourinho, Premier Lig'den transfer istiyor

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun satışı sonrası sol bek transferi yapmadı. Jose Mourinho, Juventus’tan kiralanan sol kanat oyuncusu Filip Kostic’i bu bölgede kullanmayı planlıyor. Ancak başarılı teknik adam, sol bek takviyesinden vazgeçmedi.

Mourinho’nun yönetime bu talebini iletip, Tottenham’dan eski öğrencisi Sergio Reguilon’un ismini verdiği kaydedildi.

Kanarya, yaz döneminde de İspanyol yıldızın durumunu araştırmıştı. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ligde ve Avrupa’da hiçbir maçın kadrosuna alınmadı. Sadece Lig Kupası’ndaki Coventry mücadelesinde kulübede bekledi ve süre alamadı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Jose Mourinho, 2020’de Atletico Madrid’den Tottenham’a transfer ettirdiği Sergio Reguilon’la bu kez de Fenerbahçe’de buluşmak istiyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği 27 yaşındaki sol beke yeni kontrat önermeyi düşünmüyor. Fenerbahçe ocak ayında başarılı oyuncuyu kadroya katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

TOTTENHAM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Tottenham’ın, Reguilon’u sezon sonunda bedava kaptırmaktansa, ara transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

İspanyol futbolcu, Oosterwolde’ye göre daha ofansif ve agresif bir sol bek. 27 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı’nda da 6 maçta sahaya çıktı.

Mourinho’nun savunmanın soluna takviye istemesinin nedenlerinden biri de Oosterwolde’yi zaman zaman stoper olarak değerlendirmek. Reguilon’un gelmesi halinde tecrübeli teknik adam bu planını uygulayabilecek ve elindeki kadroyu rotasyonlu bir şekilde kullanabilecek.