Jose Mourinho'dan Messi itirafı: Onur olurdu Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho, Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

ensonhaber.com

Kariyerinde Real Madrid, Inter, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi takımları çalıştıran Jose Mourinho, son olarak Roma'daki başarısız sonuçların ardından İtalya'dan kovulmuştu.

Kovulduğu takımlardan toplamda 99.2 milyon euro kazanan Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan takımlarıyla görüşmüş ancak buradan bir sonuç elde edememişti.

"Messi'nin hocası olmak onur olurdu"

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada sıradaki hedefini belirledi. Daha önce Cristiano Ronaldo ile çalışmasına rağmen Lionel Messi hayranı olduğunu aktaran Mourinho, şunları söyledi:

Messi'nin teknik direktörlüğünü yapmak isterdim. Yönetilmeye ihtiyacı yok, her şeyi biliyor, doğuştan böyle. Belki de o size bir şeyler öğretir. Onun teknik direktörlüğünü yapmak bir onur olurdu.

Deneyimli hocanın bu sözleri Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin takımında çalışmak istediği şeklinde yorumlandı.