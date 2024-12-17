Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi Allan Saint Maximin

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Fenerbahçe’nin sezon başında Al-Ahli’den kiraladığı Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı.

SAĞLAM İSTATİSTİKLER

Sol kanatta sergilediği dinamizm, hızı ve çalım yeteneğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan Saint-Maximin, bu sezon sarı-lacivertli formayı 21 kez terletti. Bu maçların 17’sine ilk 11’de başlayan Fransız oyuncu, takımına 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Maç başına 1,4 kilit pas veren ve ortalama 3 başarılı dribbling yapan 27 yaşındaki futbolcu, takımın hücum gücüne büyük katkıda bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN KARARSIZLIĞI

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Saint-Maximin için Fenerbahçe, Al-Ahli’ye 8 milyon euro ödedi. Ancak, Fransız yıldızın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve sarı-lacivertli yönetim henüz bonservisini alıp almama konusunda bir karar vermedi.