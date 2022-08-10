Jose Sosa, eski takımı Estudiantes’e döndü

37 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu altyapısında futbola başladığı Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'e transfer oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak da Fenerbahçe formalarını giyen Jose Sosa’nın yeni durağı belli oldu.

Türk futbolseverlerin yakından bildiği Jose Sosa, Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes’e geri döndü. Arjantin temsilcisi, Jose Sosa ile Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig'de iz bıraktı

Jose Sosa Beşiktaş formasıyla 78 maçta forma giydi ve 14 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Arjantinli orta saha Trabzonspor kariyerinde ise 97 maça çıktı ve 14 gol atıp, 19 asist yaptı. Son 2 sezonunu Fenerbahçe ile geçiren 37 yaşındaki oyuncu 62 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı

Jose Sosa kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarının formalarını giydi.

Kariyerinde toplam 563 maça çıkan tecrübeli futbolcu 65 gol attı ve 105 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 19 kez de Arjantin Milli Takım formasını giydi ve 1 gole imza attı.