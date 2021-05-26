Jose Sosa'yı Estudiantes istiyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıracağı konuşulan Jose Sosa'nın, ülkesi Arjantin’deki Estudiantes kulübüne geri dönebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Jose Sosa, sezonun son maçında oynanılan Kayserispor maçında hem golde hata yapıp hem de penaltı kaçırınca taraftarın gözünden düştü.

ÜLKESİNDEN TALİP VAR

Emre Belözoğlu'nun devam etmesi durumunda kadronun önemli isimlerinden biri olması beklenen Jose Sosa'ya, ülkesinin takımlarından Estudiantes talip oldu.

Yıllık 2.3 milyon euro kazanan Arjantinli futbolcunun da Estudiantes'e gitmek için istekli olduğu gelen haberler arasında.

Öte yandan Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 4 gol 3 asist yaptı.