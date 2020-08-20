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    Jose Sosa'yı İstanbul'a Acun getirdi

    Jose Sosa'yı İstanbul'a Acun getirdi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, tatilini geçirdiği Ibiza'dan Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 10:37
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    Jose Sosa'yı İstanbul'a Acun getirdi

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Mert Hakan, Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Thiam ve Sinan Gümüş'ün ardından Jose Sosa'yı da kadrosuna kattı.

    Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve tatil için ailesiyle birlikte Ibiza'ya giden Arjantinli yıldız, anlaşma sağlanmasının ardından imza için İstanbul'a geldi.

    Jose Sosa yı İstanbul a Acun getirdi #1

    Jose Sosa'yı İstanbul'a Acun getirdi ViDEO

    ACUN ILICALI GETİRDİ

    Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın, Bombardier Challenger 605 (CL60) model uçakla Sosa'yı Türkiye'ye getirdiği öğrenildi.

    35 yaşındaki futbolcunun bugün resmen açıklanması bekleniyor.

    Jose Sosa yı İstanbul a Acun getirdi #2

    Jose Sosa yı İstanbul a Acun getirdi #3

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