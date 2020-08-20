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Jose Sosa'yı İstanbul'a Acun getirdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, tatilini geçirdiği Ibiza'dan Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla İstanbul'a geldi.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 10:37
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Mert Hakan, Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Barış Sungur, Thiam ve Sinan Gümüş'ün ardından Jose Sosa'yı da kadrosuna kattı.
Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve tatil için ailesiyle birlikte Ibiza'ya giden Arjantinli yıldız, anlaşma sağlanmasının ardından imza için İstanbul'a geldi.
Jose Sosa'yı İstanbul'a Acun getirdi ViDEO
ACUN ILICALI GETİRDİ
Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın, Bombardier Challenger 605 (CL60) model uçakla Sosa'yı Türkiye'ye getirdiği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcunun bugün resmen açıklanması bekleniyor.