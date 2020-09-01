Josef de Souza, Al Ahli'yle olan sözleşmesini feshetti

Josef de Souza, Al Ahli'yle olan sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile yollarını ayırdı.

Menajer Deniz Sarıtaç, futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdüren Josef de Souza hakkında bir açıklama yaptı.

Oyuncunun temsilcisi, Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshettiğini ancak Başakşehir ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sarıtaç, "Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibarıyla kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.