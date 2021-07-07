Josef de Souza, Alex Teixeira için yönetime mesaj gönderdi

Josef de Souza, Alex Teixeira için yönetime mesaj gönderdi

Josef de Souza, Alex Teixeira transferi için yönetime, "“Tatilim boyunca Alex’le uzun zaman geçirdik. Ona saatlerce Beşiktaş’ı anlattım. Buraya gelmeyi çok istiyor.” mesajı gönderdi.

Siyah-beyazlıların son olarak 2 milyon eurosu garanti, 500 bin eurosu da bonus olmak üzere 2.5 milyon eurodan 2 yıllık teklif sunduğu Alex Teixeira ile pazarlıklar son aşamada.

Yönetim, dünyaca ünlü 10 numara için artık geri sayımda...

Ukrayna ekibi Shakhtar’dan 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Çin Ligi ekibi Jiangsu FC’yle sözleşmesi biten Alex Teixeira, Beşiktaş’ın radarına girmişti.

YÖNETİM TRANSFERDE JOSEF'İ KULLANIYOR

31 yaşındaki 10 numarayla yaklaşık 1 aydır pazarlıklarını sürdüren yönetim, bu hamlede oyuncunun arkadaşı Josef de Souza’yı da kullanmıştı.

Süper Lig ’in sona ermesinin ardından yaz tatili için soluğu Brezilya’da alan Josef, ülkesinde geçirdiği süre boyunca Teixeira’yla birlikte zaman geçirmişti. Yeni sezon hazırlıkları için İstanbul’a gelen ancak karantina kuralları sebebiyle 8 gün evinde çalışacak olan Josef, yönetimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

“BURAYA GELMEYİ ÇOK İSTİYOR”

Yıldız futbolcuya takımdan taraftara kadar birçok konuda bilgi veren Josef de Souza, oyuncunun Beşiktaş forması giymek için oldukça istekli olduğunu söyledi. Josef, “Brezilya tatilim boyunca Alex’le uzun zaman geçirdik. Ona saatlerce Beşiktaş’ı anlattım. Buraya gelmeyi çok istiyor. Ailesi de şimdiden İstanbul’a gelmeye hazır” ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN ISRARLA İSTİYOR

Yönetimin son olarak 2 milyon eurosu garanti ücret, 500 bin eurosu da bonus olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro maaş ve 2 yıllık da kontrat önerdiği başarılı oyuncunun, imza parası talebi aşılmaya çalışılıyor.

Bu konunun da çözüme kavuşturulmasının ardından Teixeira’nın İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın da takıma kazandırılmasını ısrarla istediği Teixeira için taraftarın da yoğun talebi bulunuyor.

Ülkesi Brezilya’dan da talipleri bulunan başarılı orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynaması ve yakın arkadaşı Josef de Souza’nın da oynaması sebebiyle Teixeira’nın favorisi Beşiktaş...

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