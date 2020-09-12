Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Josef de Souza, pazar günü İstanbul'da olacak

    Josef de Souza, pazar günü İstanbul'da olacak

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, özel jetle İstanbul'a geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 11:47
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 11:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    N'Sakala, Welinton, Mensah, Mentero ve Atakan Üner gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

    DUBİA'DEN ÖZEL JETLE GELECEK

    Bir süredir ailesiyle birlikte Dubia'de tatilde olan 31 yaşındaki futbolcunun özel jetle Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

    Pazar günü İstanbul'a gelecek olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

    Josef de Souza, pazar günü İstanbul da olacak #1

    1.3 MİLYON EURO ALACAK

    1+1 yıllık kontrat yapılacak olan Josef de Souza'nın, siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

    Josef de Souza, pazar günü İstanbul da olacak #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir