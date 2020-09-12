Josef de Souza, pazar günü İstanbul'da olacak

Josef de Souza, pazar günü İstanbul'da olacak

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, özel jetle İstanbul'a geliyor.

N'Sakala, Welinton, Mensah, Mentero ve Atakan Üner gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

DUBİA'DEN ÖZEL JETLE GELECEK

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubia'de tatilde olan 31 yaşındaki futbolcunun özel jetle Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Pazar günü İstanbul'a gelecek olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

1.3 MİLYON EURO ALACAK

1+1 yıllık kontrat yapılacak olan Josef de Souza'nın, siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.