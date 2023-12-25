Josef de Souza, Süper Lig'e Başakşehir'le geri dönüyor Başakşehir, son olarak Çin Ligi ekibi Beijing Guoan forması giyen Josef de Souza’yı İstanbul’a sağlık kontrolüne davet etti.

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Süper Lig'de oynadığı 17 maç sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Çağdaş Aran yönetimindeki Başakşehir'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalan turuncu-lacivertli takım orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına harekete geçti.

İstanbul'a davet edildi

Bu kapsamda hedefini belirleyen Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’yı İstanbul’a sağlık kontrolüne davet etti.

"Geri geliyorum"

Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş'a veda eden ve bedelsiz bir şekilde Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Josef de Souza'nın yeni takımıyla kariyeri pek de uzun sürmemişti.

30 Mart 2023 tarihinde yeşil-sarılı ekiple sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz aylarda kulübünden ayrılmıştı.

Uzun süredir kulüpsüz olanoyuncudan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım gelmişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Geri geliyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Türkiye kariyerinde 224 maça çıktı

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Josef de Souza, iki takım formasıyla toplamda 224 karşılaşmaya çıktı.

Josef bu maçlarda 25 gol ve 10 asistle mücadele etti.