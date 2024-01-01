Josef de Souza, Süper Lig'e geri döndü! Süper Lig ekibi Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 19 puanla 14. sırada yer alan Başakşehir, ilk yarıda istikrarsız sonuçlara imza attı.

Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan daha sonra ise göreve Çağdaş Atan'ı getiren İstanbul ekibi, devre arası transfer dönemi öncesinde ilk imzasını attırdı.

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, son olarak Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Josef de Souza'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Anlaşma 1.5 yıllık

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydi

Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlayan ve 3 sezon sarı-lacivertlilerin formasını giyen Josef de Souza, buradan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Yeşil-beyazlılarda top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon siyah-beyazlı formayı giydi.

34 yaşındaki Josef, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Türkiye'de 224 maça çıktı

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Josef de Souza, iki takım formasıyla toplamda 224 karşılaşmaya çıktı.

Josef, bu maçlarda 25 gol ve 10 asistle mücadele etti.