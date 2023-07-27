Josef de Souza'dan Beşiktaş ve Coutinho açıklaması Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı takımın gündemine gelen arkadaşı Philippe Coutinho'nun transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Transfer döneminde ezeli rakiplerine göre sessiz kalan Beşiktaş, kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirmişti.

Emrecan Bulut, Daniel Amertey ve Jean Onana'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, yıldız transferi için gündemine Philippe Coutinho'yu almıştı. Hücum oyuncusunun geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Geçen sezon Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Josef de Souza, yakın arkadaşı Coutinho transferi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ama sonuç alınamadığını duyurdu.

"Türkiye'ye gitmiyor"

Sosyal medya hesabından Coutinho'nun Türkiye'ye şu an için gelmeyeceğini söyleyen Josef de Souza şu ifadeleri kullandı:

Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Beşiktaş denedi, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı... Bu sefer arkadaşım, Türkiye'ye gitmiyor. Başka planları var ve ona saygı duyuyorum.

135 milyon euro ödenmişti

İngiliz ekibi Liverpool’dan 2018 yılında 135 milyon euro karşılığında Barcelona’ya transfer olan yetenekli oyuncu, burada tutunamamıştı.

Coutinho, sonrasında Bayern Münih’e kiralanmış, ardından son olarak geçen yıl 20 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya transfer olmuştu.

Kupa koleksiyonunda başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok önemli başarı bulunan Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 22 maçta 1 gol kaydetti.