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    Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

    Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 13:37
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    Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

    Beşiktaş'a sezon başında gelen ve gösterdiği performansla alkış toplayan Josef de Souza, siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

    1 YIL DAHA UZATILDI

    Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

    Kısa bir açıklama yapan Josef, “Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." dedi.

    Bu sezon 16 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Josef de Souza nın sözleşmesi uzatıldı #1

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