Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'a sezon başında gelen ve gösterdiği performansla alkış toplayan Josef de Souza, siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

1 YIL DAHA UZATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kısa bir açıklama yapan Josef, “Sadece iki kararımdan şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem. İkincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." dedi.

Bu sezon 16 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.