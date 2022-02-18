Josef de Souza'ya Brezilya'dan iki teklif

Josef de Souza'ya Brezilya'dan iki teklif

Sao Paulo ve Vasco Da Gama kulüpleri Josef de Souza'yı transfer etmek için kolları sıvasa da Beşiktaş kulübü gelen teklifleri reddetti.

Beşiktaş 'a transfer olduğundan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza'yı ülkesinin takımları markaja aldı.

ANINDA REDDEDİLDİ

Siyah-beyazlı ile yaptığı anlaşma gereği sözleşmesi 1 sezon daha uzayan Sambacı yıldızı ülkesinin takımlarından Sao Paulo ve Vasco Da Gama transfer etmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin bu isteğe anında ret cevabı verdiği öğrenildi.





BU SENE DE TAKDİR ALDI

2020 yılında Beşiktaş'a gelen Josef, bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi ve 3 gole imza attı. Brezilyalı yıldız şu an takımın vazgeçilmezleri arasında.