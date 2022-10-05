Josef de Souza'ya Gremio'dan ilgi var

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza'ya Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio talip oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi.

Brezilya basını, Gremio'nun sezon sonunda takıma takviye etmek için görüşme yapacağı 10 oyuncuyu listeledi. Bunlar arasında Beşiktaş'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Josef de Souza da var.

Söz konusu haberde Josef de Souza ile ilgili olarak, "Avrupa'da sözleşmesi biten oyuncularla bağlantılar devam ediyor. Renato Gaucho'nun komuta ettiği kadroya kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak isimler. Souza, şu anda Türkiye'de Beşiktaş forması giyiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gremio'da iz bıraktı ve taraftarların hayran olduğu biri." ifadelerine yer verildi.

"Ayrılacağım" demişti

Hatırlanacağı üzere Josef de Souza, Ankaragücü deplasmanında yaşanan olaydan sonra gelecek sene Süper Lig'de oynamayacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile..."