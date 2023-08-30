Joshua King'e Premier Lig'den talip çıktı Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Joshua King'e de yol göründü. Sarı-lacivertli futbolcuya Premier Lig takımı Luton Town'ın talip olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Joshua King'e yeni bir talip çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig ekibi Luton Town, Norveçli futbolcuyla ilgileniyor.

Temaslar başladı

İngiliz ekibinin, King transferi için kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Watford'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında 31 maçta sahaya çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.