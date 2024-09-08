Josip Brekalo resmen Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Lacivert-beyazlılar, Serie A ekibi Fiorentina forması giyen Hırvat futbolcu Josip Brekalo’yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İMZAYI ATTI
Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Yeni transferimiz Josip Brekalo, sağlık sponsorumuz livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
BREKALO'NUN KARİYERİ
26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hajduk Split’te geçirirken, Serie A’da 11, Hırvatistan Süper Ligi’nde ise 14 maçta forma giydi ve 3 gol, 8 asistle mücadele etti.
Brekalo kariyerinde daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Stuttgart ve Torino forması giydi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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