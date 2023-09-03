Juan Mata, Vissel Kobe'de Son olarak Süper Lig'de Galatasaray forması giyen deneyimli oyuncu Juan Mata, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İspanyol yıldız Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu.

Serbest oyuncu statüsünde olan 35 yaşındaki futbolcu, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transfer oldu. Tecrübeli isim, sarı-kırmızılı takımda olduğu gibi Vissel Kobe'de de 64 numaralı formayı giyecek.

"Mutluluk duyuyoruz"

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Japon kulübü transfere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Orta saha oyuncusu Juan Mata'nın kalıcı transfer olarak kulübe katılmaya karar verdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Galatasaray formasıyla 3 gol kaydetti

Juan Mata kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray'da oynadı. Mata sarı-kırmızılılar ile geçtiğimiz sezon 18 resmi karşılaşmaya çıktı ve 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.