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Jules Kounde, Barcelona'ya transfer oldu
Barcelona, Sevilla'dan Fransız stoper Jules Kounde'nin transferini açıkladı.
- 30.07.2022 - 09:17
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Serbest kalma bedeli 1 milyar euro
Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirledi.
Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.
Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.