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    Jules Kounde, Barcelona'ya transfer oldu

    Barcelona, Sevilla'dan Fransız stoper Jules Kounde'nin transferini açıkladı.
    • 30.07.2022 - 09:17
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    Jules Kounde, Barcelona'ya transfer oldu

    İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.

    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

    Serbest kalma bedeli 1 milyar euro

    Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar euro olarak belirledi.

    Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

    Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

    Jules Kounde, Barcelona ya transfer oldu #1


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