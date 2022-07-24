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    Jules Kounde, Barcelona’yı seçti

    İspanya temsilcisi Sevilla’da forma giyen Jules Kounde, Barcelona’ya transfer olmak için Premier lig ekibi Chelsea’den gelen teklifi reddetti.
    • 24.07.2022 - 17:55
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    Jules Kounde, Barcelona’yı seçti

    Transfer döneminin gözde stoperlerinden 23 yaşındaki Jules Kounde için Chelsea ve Barcelona girişimlerini sürdürüyordu.

    Fransa ve Benin vatandaşlığı bulunan Kounde'yi geçen yaz da transfer etmek isteyen Chelsea, oyuncuyu uzun bir süredir takip ettiği biliniyordu.

    Chelsea’ye gitmek istemedi

    Football Espana’da yer alan habere göre; Chelsea, 65 milyon euro civarında bir teklif yaptı. Sevilla bu teklife yeşil ışık yaktı fakat; futbolcu Barceleno’ya transfer olma durumunun şu anda gerçekleşemeyeceğini düşündüğü için İngiliz ekibine gitmek istemedi.

    Jules Kounde, Barcelona’yı seçti #1

    Sevilla büyük kazanç sağlanacak

    Sevilla'ya 2019 yazında Fransız ekibi Bordeaux'tan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Kounde, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 43 karşılaşmada forma giymişti.

    Jules Kounde, Barcelona’yı seçti #2

    Dünya Kupası’nda forma giyecek

    Fransa Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan genç futbolcunun Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Kounde geçen sezon Sevilla’da 44 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik başarı gösterdi. Kounde daha önce Fransa’da Bordeaux forması da giymişti.

    Jules Kounde, Barcelona’yı seçti #3


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