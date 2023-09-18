Julian Draxler, Katar'a transfer oldu Katar ekibi Al Ahli SC, Fransız devi Paris Saint-Germain'den yıldız futbolcu Julian Draxler'i kadrosuna kattı.

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Suudi Arabistan'da transfer döneminin bitmesinin ardından yıldız futbolcuların yeni adresi Katar oldu.

Philippe Coutinho ve Marco Verratti'nin ardından Julian Draxler'in yolu da Katar'dan geçti.

2025'e kadar sözleşme imzalandı

Al Ahli SC kulübü, Paris Saint-Germain forması giyen Alman futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yıldız futbolcu ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sezonu Benfica'da tamamladı

2016-2017 sezonunda Wolfsburg'dan Paris Saint-Germain'e 36 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 198 maçta, 26 gol, 41 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Draxler, kırmızı beyazlı takımda 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.