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    Junior Caiçara için Premier Lig ekipleri devrede

    Turuncu-lacivertlilerin deneyimli sağ beki Junior Caiçara'ya Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion talip oldu. Başakşehir yönetimi futbolcu için 3 milyon pound istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 12:36
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    Junior Caiçara için Premier Lig ekipleri devrede

    Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da oyuncularına gelen tekifleri değerlendiriyor.

    İstanbul ekibinin 3 sezondur formasını giyen Junior Caiçara'ya Premier Lig'den talipler var. West Ham United ve West Bromwich Albion Brezilyalı sağ beki kadrosuna katmak istiyor.

    Junior Caiçara için Premier Lig ekipleri devrede #1

    BAŞAKŞEHİR 3 MİLYON POUND İSTİYOR

    Turuncu-lacivertlilere bu kapsamda resmi teklif gitti. Başakşehir yönetimi, deneyimli savunmacı için 3 milyon pound bonservis bedeli istiyor.

    Rus ekibi Zenit'in de Caiçara için devrede olduğu konuşuluyor.

    Teknik direktör Okan Buruk'un kulübe katkı sağlayacak rakam olması halinde transfere onay verdiği de gelen haberler arasında.

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