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Junior Caiçara için Premier Lig ekipleri devrede

Junior Caiçara için Premier Lig ekipleri devrede

Turuncu-lacivertlilerin deneyimli sağ beki Junior Caiçara'ya Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion talip oldu. Başakşehir yönetimi futbolcu için 3 milyon pound istiyor.