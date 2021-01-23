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Junior Fernandes Başakşehir'de
Başakşehir, Alanyaspor'un eski futbolcusu Junior Fernandes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 23.01.2021 - 16:59
- Güncelleme : 23.01.2021 - 17:16
Bu sezon zirvenin uzağında kalan son şampiyon Başakşehir, kadrosunu güçlendirdi.
Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor'un eski sol kanat oyuncusu Junior Fernandes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fernandes, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
32 yaşındaki oyuncu, ailevi sorunlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetmişti.
Kalba'da toplam 13 maça çıkan Şilili oyuncu, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.