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    Junior Fernandes Başakşehir'de

    Junior Fernandes Başakşehir'de

    Başakşehir, Alanyaspor'un eski futbolcusu Junior Fernandes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 17:16
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    Bu sezon zirvenin uzağında kalan son şampiyon Başakşehir, kadrosunu güçlendirdi.

    Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor'un eski sol kanat oyuncusu Junior Fernandes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fernandes, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

    Junior Fernandes Başakşehir de #1

    SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

    32 yaşındaki oyuncu, ailevi sorunlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetmişti.

    Kalba'da toplam 13 maça çıkan Şilili oyuncu, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Junior Fernandes Başakşehir de #2

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