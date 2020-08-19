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    Junior Fernandes, El-İttihad'da

    Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 11:25
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 11:25
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    Junior Fernandes, El-İttihad'da

    Alanyaspor'un 2017 yılında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Junior Fernandes'in Türkiye macerası sona erdi.

    Alanya ekibiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.

    8 GOL 4 ASİST

    Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol 4 de asist yapmıştı.

    Junior Fernandes, El-İttihad da #1

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