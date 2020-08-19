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Junior Fernandes, El-İttihad'da
Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 11:25
- Güncelleme : 19.08.2020 - 11:25
Alanyaspor'un 2017 yılında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Junior Fernandes'in Türkiye macerası sona erdi.
Alanya ekibiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.
8 GOL 4 ASİST
Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol 4 de asist yapmıştı.