Junior Morais, Gaziantep FK'ya geri döndü Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Rapid 1923 forması giyen eski futbolcusu Junior Morais'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

İHA

Süper Ligi takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, yeni Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep ekibi, son olarak Rapid 1923 forması giyen ve 2019-2021 yılları arasında da kadrosunda bulunan eski futbolcusu Junior Morais'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlılar, deneyimli sol bek ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

"Armamız altında üstün başarılar diliyoruz"

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rapid 1923 forması giyen deneyimli sol bek oyuncusu Junior Morais ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. 2019-2021 sezonları arasında da kulübümüzde forma giyen Morais, Başkan Yardımcımız İsmet Özcan’ın da katıldığı törenle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Morais’e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)