Juventus, Arkadiusz Milik'in bonservisini aldı Juventus, geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiraladığı 29 yaşındaki Arkadiusz Milik'in bonservisini aldı.

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunu topladığı 62 puanla 7. sırada bitiren Juventus, transfer çalışmalarına başladı.

İtalyan devi, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan kiralanan Arkadiusz Milik'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullandı.

Siyah-beyazlılar, 750 bin euroya kiralanan Polonyalı forvet için Ligue 1 ekibine 6.3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Geçen sezon 41 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan Milik, 9 gol atarken 1'de asist yapmıştı.

Arkadiusz Milik daha önce Gornik Zabrze, Bayer Leverkusen, Augsburg, Ajax, Napoli ve Marsilya formaları giydi.