Juventus, Arkadiusz Milik'in bonservisini aldı

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunu topladığı 62 puanla 7. sırada bitiren Juventus, transfer çalışmalarına başladı.
İtalyan devi, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan kiralanan Arkadiusz Milik'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullandı.
Siyah-beyazlılar, 750 bin euroya kiralanan Polonyalı forvet için Ligue 1 ekibine 6.3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Geçen sezon 41 maça çıktı
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan Milik, 9 gol atarken 1'de asist yapmıştı.
Arkadiusz Milik daha önce Gornik Zabrze, Bayer Leverkusen, Augsburg, Ajax, Napoli ve Marsilya formaları giydi.