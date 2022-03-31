Juventus, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

İngiltere Ligi takımlarından Leicester City'de boy gösteren 25 yaşındaki oyuncuya İtalyan devi Juventus talip oldu.

İlk olarak İngiliz basınında, Chelsea'nin milli yıldız Çağlar Söyüncü ile ilgilendiği iddiaları ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise Manchester United'ın devreye girdiği söylendi.

Önümüzdeki yaz transfer döneminde takımından ayrılması beklenen Çağlar için flaş bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS DA DEVREYE GİRDİ

İtalyan devi Juventus, Çağlar Söyüncü'nün transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. Çağlar Söyüncü için nabız yoklayan Juventus, milli oyuncuyu kadrosuna katarak gelecek sezon için güçlü bir savunma oluşturmak istiyor.

CHIELLINI VE BONUCCI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Chiellini ve Bonucci'nin ilerleyen yaşları nedeniyle yenilemeye gitmek isteyen Juventus, bu transferde oldukça istekli. 25 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

2018 yılından bu yana Leicester City'de forma giyen Çağlar, bu sezon ise 37 maçta forma giydi. Milli oyuncumuz, bu karşılaşmalarda bir kez fileleri sarstı.