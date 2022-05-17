Juventus, Di Maria için devreye girdi

Juventus gözünü bu yaz sözleşmesi sona erecek Angel Di Maria'ya dikti. İtalyan devi, oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Paris Saint-Germain, 2015 yılında 63 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Angel Di Maria ile yola devam etmeyecek.

GOAL'ün haberine göre, Paris temsilcisi bu yaz sözleşmesi sona erecek Angel Di Maria ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor.

Haberde, İtalyan devi Juventus'un bu yaz serbest konuma düşecek 34 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği yazıldı.

294 maçta 91 gol

Juventus'un Arjantili yıldız ile 2022-23 sezonunu kapsayacak şekilde 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Angel Di Maria, PSG formasıyla yedi sezon mücadele ederken 294 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 91 gol ve 106 asist yapma başarısı gösterdi.