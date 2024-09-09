Fenerbahçe, Filip Kostic'i kiraladı Fenerbahçe Kulübü, İtalya Serie A ekibi Juventus'un formasını giyen Sırp futbolcu Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği Filip Kostic, dün özel uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmıştı.

COŞKULU KARŞILAMA

Yıldız futbolcu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Kostic, sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi.

Sırp futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

JUVENTUS TRANSFERİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Filip Kostic için ilk resmi açıklama Juventus'tan geldi.

İtalyan ekibi, Kostic'in Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

"İYİ ŞANSLAR"

Juventus'un açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip.

FENERBAHÇE'DEN DE PAYLAŞIM YAPILDI

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Fenerbahçemize hoş geldin Kostic



Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.



Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı.



Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Deneyimli kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon Juventus formasıyla 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. 31 yaşındaki isim, yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Kostic, sarı-kırmızılı takıma gitmeye ikna olmamış ve görüşmeler sona ermişti.