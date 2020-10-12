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Juventus, Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor

Juventus, Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Milano ekibi ile görüşmeleri Juventus tarafından da yakından takip ediliyor. Torino ekibi olumsuz bir durumda devreye girecek.