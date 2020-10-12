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- Juventus, Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor
Juventus, Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor
Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Milano ekibi ile görüşmeleri Juventus tarafından da yakından takip ediliyor. Torino ekibi olumsuz bir durumda devreye girecek.
- Haber Merkezi
- 12.10.2020 - 12:12
Milan ve A Milli Takımımızın tecrübeli futbolcularından Hakan Çalhanoğlu'nun, Milano ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.
JUVENTUS GÖRÜŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Kırmızı-siyahlılarla temaslarını sürdüren 26 yaşındaki futbolcunun görüşmelerinin çıkmaza girmesi durumunda ise Juventus'un devreye gireceği öğrenildi.
Bonservisi elinde bir Hakan Çalhanoğlu'nu takımında görmek isteyen Pirlo'nun da bu görüşmeleri yakından takip ettiği kaydedilirken, uygun şartlar oluşması durumunda Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazır kıta beklediği belirtildi.
İTALYA'DA BAŞKA A MİLLİ TAKIM'DA BAŞKA
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.
Tecrübeli isim, İtalya'daki müthiş performansını A Milli Takım'da gösteremediği için zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor.