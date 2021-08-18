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    Juventus, Locatelli'yi bitirdi

    Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen ve EURO 2020'deki performansıyla adından söz ettiren 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Manuel Locatelli, Juventus'ta.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:34
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    Juventus, Locatelli'yi bitirdi

    Avrupa futbolunda hareketli geçen transfer döneminde sessiz kalan Juventus, sessizliğini bozuyor.

    EURO 2020'de gösterdiği başarılı futbolla devlerin dikkatini çekmeyi başaran Locatelli, Torino ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

    Juventus ile Sassuolo arasındaki anlaşma detaylarına göre genç orta saha, 35 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanacak.

    Öte yandan bir diğer sözleşme detayına göre Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa satın alma yükümlülüğü devreye girecek.

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    ARSENAL DE PEŞİNDEYDİ

    Manuel Locatelli ile ilgilenen tek kulüp sadece Juventus değildi.

    İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal de, peşinde olduğu oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve Sassuolo Teknik Direktörü Giovanni Carnevali, İngiliz ekibinin oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı. Locatelli'nin Juventus'ta oynamak istemesi süreci hızlandırdı ve Londra ekibinin elini zayıflattı.

    Manuel Locatelli geçen sezon Serie A'da 34 maça çıkıp 4 gol, 3 asistle kaydetmişti. 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca EURO 2020'de ise İtalya formasıyla 5 maçta 2 gol atarak takımını kupaya taşıyan isimlerden birisi olmuştu.

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