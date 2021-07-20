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    Juventus, Merih Demiral için Everton'dan 40 milyon euro istedi

    Juventus, Merih Demiral için Everton'dan 40 milyon euro istedi

    İtalya Ligi takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral için İngiliz kulübü Everton'dan 40 milyon euro istedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 17:05
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    Milli oyuncumuz Merih Demiral’ın gelecek sezon başka takımda oynaması muhtemel görünüyor. Oyuncuyu isteyen takımlardan biri de Everton…

    Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alan Everton'dan bonservis bedeli olarak 40 milyon euro istedi.

    ALLEGRI MERİH’LE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEK

    Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan 28 yaşındaki savunması oyuncusunun, önümüzdeki günlerde Max Allegri ile geleceği hakkında bir görüşme yapacağı ve İtalyan teknik adamın ona göre bir karar vereceği belirtildi.

    Juventus, Merih Demiral için Everton dan 40 milyon euro istedi #1

    “40 MİLYONDAN AŞAĞI OLMAZ”

    Goal’ün haberine göre; Milli futbolcunun gelecek sezon kadroda düşünülmemesi durumunda 40 milyon eurodan aşağı bir fiyata satılmayacağı ifade edildi.

    Bilindiği üzere Demiral, 2019 yılında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Başarılı savunma oyuncusu siyah-beyazlı takımla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

    Juventus, Merih Demiral için Everton dan 40 milyon euro istedi #2

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