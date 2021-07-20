Juventus, Merih Demiral için Everton'dan 40 milyon euro istedi

Juventus, Merih Demiral için Everton'dan 40 milyon euro istedi

İtalya Ligi takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral için İngiliz kulübü Everton'dan 40 milyon euro istedi.

Milli oyuncumuz Merih Demiral’ın gelecek sezon başka takımda oynaması muhtemel görünüyor. Oyuncuyu isteyen takımlardan biri de Everton…

Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etmek isteyen takımlar arasında yer alan Everton'dan bonservis bedeli olarak 40 milyon euro istedi.

ALLEGRI MERİH’LE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEK

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan 28 yaşındaki savunması oyuncusunun, önümüzdeki günlerde Max Allegri ile geleceği hakkında bir görüşme yapacağı ve İtalyan teknik adamın ona göre bir karar vereceği belirtildi.

“40 MİLYONDAN AŞAĞI OLMAZ”

Goal’ün haberine göre; Milli futbolcunun gelecek sezon kadroda düşünülmemesi durumunda 40 milyon eurodan aşağı bir fiyata satılmayacağı ifade edildi.

Bilindiği üzere Demiral, 2019 yılında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Başarılı savunma oyuncusu siyah-beyazlı takımla çıktığı 32 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.