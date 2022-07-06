Juventus, Pogba ve Di Maria'yı alıyor

İtalyan devi Juventus, eski futbolcusu Paul Pogba ve Di Maria'yı kadrosuna katıyor. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Serie A'da iki sezondur beklentilerin altında kalan Juventus iki dünya yıldızını kadrosuna katarak lige ambargo koyduğu günlere geri dönmek istiyor.

PSG'den ayrılan Angel Di Maria ve Manchester United ile sözlemesi sona eren Pogba'yı kadrosuna katmaya hazırlanan İtalyan devi kısa süre içerisinde transferi duyurmanın mutluluğunu yaşayacak.

Paul Pogba - Di Maria Juventus'a geliyor - TIKTOK'TA İZLEYİN

Di Maria ile 1 yıl, Pogba ile en az 3 yıllık sözleşme

Pogba Premier Lig'de toplam 157 lige çıkarken 29 gol ve 41 asistle oynamıştı. Di Maria ise Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızlara rağmen son sezonunda 26 maçta oynadı ve 5 gol 8 asistle takımına katkı sağladı.

34 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık anlaşma yapılması planlanırken, 29 yaşındaki Pogba ile en az 3 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor.