Juventus, Salah için teklife hazırlanıyor

Juventus, futbol dünyasında büyük sükse yapacak bir transferi bitirmenin yollarını arıyor.

Bu sezon Serie A'da beklentilerin altında kalan Juventus, gelecek sezon için çok konuşulacak bir transferi tamamlamak için kolları sıvadı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin talebi doğrultusunda, Liverpool ile sözleşmesinin son 12 ayına girecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için teklif hazırlıyor.

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Mohamed Salah ile Liverpool arasındaki kontrat uzatma görüşmeleri, henüz neticelenmemişti. Haberde, Juventus'un bu durumu fırsata çevirmek istediği ifade edildi.

28 GOL 10 ASİST

Bu sezon Liverpool ile 36 maça çıkan Salah, 28 gol ve 10 asistlik performansa imza attı.

DYBALA DÖNEMİ BİTİYOR

Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli golcü oyuncuları Paulo Dybala'nın gelecek projelerinde yer almadığını söylemişti.