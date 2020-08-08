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Juventus, Sarri'nin görevine son verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'ta yönetim, Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 15:10
Juventus'ta Maurizio Sarri dönemi kısa sürdü...
1 sene önce İtalyan ekibinin başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, takımı Serie A'da şampiyonluğa ulaştırsa da, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı elde edemeyince görevden alındı.
LYON MAÇI SONU OLDU
Juve, dün oynanan maçta Lyon'u 2-1 yense de, ilk maçı 1-0 kaybettiği için Devler Ligi'nden erken elenmişti.
Alınan bu sonucun ardından toplanan yönetim, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.
JUVENTUS RESMEN AÇIKLADI
Öte yandan İtalyan devi, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Sarri'nin görevine son verildiğini resmen duyurdu.
İşte o paylaşım: