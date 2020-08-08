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    Juventus, Sarri'nin görevine son verdi

    Juventus, Sarri'nin görevine son verdi

    Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'ta yönetim, Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 15:10
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    Juventus, Sarri'nin görevine son verdi

    Juventus'ta Maurizio Sarri dönemi kısa sürdü...

    1 sene önce İtalyan ekibinin başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, takımı Serie A'da şampiyonluğa ulaştırsa da, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı elde edemeyince görevden alındı.

    Juventus, Sarri nin görevine son verdi #1

    LYON MAÇI SONU OLDU

    Juve, dün oynanan maçta Lyon'u 2-1 yense de, ilk maçı 1-0 kaybettiği için Devler Ligi'nden erken elenmişti.

    Alınan bu sonucun ardından toplanan yönetim, tecrübeli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

    Juventus, Sarri nin görevine son verdi #2

    JUVENTUS RESMEN AÇIKLADI

    Öte yandan İtalyan devi, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Sarri'nin görevine son verildiğini resmen duyurdu.

    İşte o paylaşım:

    Juventus, Sarri nin görevine son verdi #3

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