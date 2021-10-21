Juventus Szalai'yi istiyor

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yle yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye İspanya, İtalya ve İngiltere'den talipler var. Sarı Lacivertli takımda oynadığı başarılı maçların yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nda da etkili bir performans sergileyen Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Attila Szalai, Macaristan'ın Wembley'de oynadığı İngiltere maçında da sahaya çıktı ve iyi bir performans ortaya koydu.

JUVENTUS PEŞİNDE

Calcio Mercato 'nun haberine göre, İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yapan ancak özellikle son haftalarda iyi sonuçlar alarak yeniden şampiyonluk adaylarından birisi olarak gösterilen Juventus, Fenerbahçeli Szalai'yi istiyor.

Chiellini ve Bonucci gibi üst düzey stoperlere sahip olan İtalyan kulüp, De Lİgt'in yaşadığı sakatlık ve bir diğer stoper oyuncusu Rugani'nin vasat performansından sonra yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Juventus'un, ocak ayındaki transfer döneminde Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FENERBAHÇE 20 MİLYON İSTİYOR

Fenerbahçe, Szalai’nin oyun performansından oldukça memnun. Macar oyuncu, Pereira’nın vazgeçilmezler listesinde ilk sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, iyi bir bonservis ücreti kazanamadığı takdirde oyuncuyu bırakmak istemiyor. Fenerbahçe, Macar oyuncu için en az 20 milyon euro talep ediyor.

ATLETICO VE CHELSEA DE TALİP

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Szalai'ye talip olan diğer kulüpler ise İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea.

Özellikle Atletico Madrid'in, Attila Szalai için kesenin ağzını açacağı iddia edilirken Chelsea'nın de Fenerbahçe'ye iyi bir ücret ödemeye hazır olduğu ifade edildi.