Juventus, Zaniolo'ya 27 milyon euro verdi Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Juventus'tan teklif geldi. Sarı-kırmızılılar 30 milyon euro teklif beklerken, İtalyan devi 27 milyon euroya kadar çıktı.

Kenar forvet rotasyonu genişleyen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelecek planlamasında yer almıyor.

Yönetim, İtalyan devi Juventus ile yaptığı görüşmelerde belli aşamaya ulaşmayı başardı.

Serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, ikinci teklifini 22 milyon euro olarak güncelledi.

Fark 3 milyon euroya indi

Torino ekibi, olumsuz cevaplar karşısında transferden çekilmedi ve bonuslarla 27 milyon euroya kadar çıktı. Galatasaray cephesi, 35'ten geri adım atarak 30 milyon euroya indi. Taraflar arasında 3 milyon euro gibi bir fark kaldı.

Nicolo Zaniolo'yu uzun vadeli taksitlerle kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki yıldızın satışından peşin ödeme almak istiyor. Tarafların pazarlıklarda artık son detayları konuştuğu öğrenildi.