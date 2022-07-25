Juventus'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

İtalyan devi Juventus, kadrosuna Paul Pogba’yı katmasıyla beraber yeni sezon öncesinde 3 orta saha oyuncusunu elden çıkartmak istiyor.

Juventus, Paul Pogba ve Angel Di Maria’yı renklerine bağlamasıyla birlikte kulüpteki maaş yükünden kurtulmak için yeni sezonda kadroda düşünmedi isimleri lig başlamadan satmak istiyor.

Daily Mail'in haberine göre; Juventus'un maaş yükünden kurtulmak için bu hamleyi gerçekleştirmek istediği dile getirildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Glasgow Rangers'a kiralanan Ramsey, İskoçya'da beklenilen performansı gösteremedi. Juventus'un tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetmek istediği belirtildi. Ramsey'in ise maaşının yüzde 70'lik kısmını istediğinin belirtildi.

PSG’li Leandro Paredes için çalışılıyor

Juventus'un, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 27 yaşındaki Rabiot'u ise PSG'den Leandro Paredes transferinde kullanmak istediği belirtildi. Amerikan kampına alınmayan Fransız oyuncuya Liverpool, Manchester United ve Lyon'un talip olduğu ifade edildi.

İtalyan ekibinin, gözden çıkardığı 25 yaşındaki Melo'nun menajeri aracılığıyla Premier Lig ekipleriyle temasta olduğu kaydedildi.