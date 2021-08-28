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    Juventus'ta Cristiano Ronaldo gitti, Eden Hazard geliyor

    Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesinin ardından Juventus gözünü Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'a dikti.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 13:26
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    Juventus'ta Cristiano Ronaldo gitti, Eden Hazard geliyor

    Cristiano Ronaldo üç yıllık Juventus macerasının ardından 12 yıl sonra Manchester United'a döndü.

    Ronaldo ile yollarını ayıran İtalyan devi Portekizli yıldızın yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürürken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

    Marca'nın haberine göre Juventus, Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu Eden Hazard ile doldurmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar Belçikalı yıldızın transferi için Real Madrid'in kapısını çalacak.

    Juventus ta Cristiano Ronaldo gitti, Eden Hazard geliyor #1

    MADRID DE SICAK BAKIYOR

    Real Madrid, Eden Hazard'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Chelsea'den transfer olduğundan bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan ve istikrar sağlayamayan Hazard gözden düşerken yolların ayrılması için bir gerekçe daha var.

    PSG'den Kylian Mbappe'yi transfer etmek isteyen Real Madrid, Eden Hazard'ı elinden çıkarıp Fransız yıldıza hem yer açmak hem de ekonomik olarak nefes almak istiyor.

    Öte yandan Eden Hazard'ın kiralık olarak Juventus'a transferi de gündemde.

    Juventus ta Cristiano Ronaldo gitti, Eden Hazard geliyor #2

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