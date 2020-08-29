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    Juventus'ta hedef: Lionel Messi

    Juventus'ta hedef: Lionel Messi

    İtalyan devi Juventus, Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 09:50
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    Juventus'ta hedef: Lionel Messi

    Barcelona'dan ayrılmaya karar veren Lionel Messi'nin kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor.

    Adı PSG, Manchester City, Manchester United ve Inter'le anılan Arjantinli yıldıza son olarak Juventus talip oldu.

    Juventus ta hedef: Lionel Messi #1

    BABASIYLA GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

    Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, İtalyan yöneticilerin Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi'yle iletişime geçtiğini yazdı.

    Ronaldo-Messi ikilini aynı takımda buluşturmanın hayalini kuran Juve'nin, 33 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu öğrenildi.

    İlerleyen günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    Juventus ta hedef: Lionel Messi #2

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