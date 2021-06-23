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    Juventus'tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma'ya döndü

    43 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 20 yıl sonra ikonik formasıyla Parma’ya geri döndü. Buffon, altyapısından yetiştiği Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 12:51
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    Juventus'tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma'ya döndü

    1995’te profesyonel kariyerine adım attığı yer olan Parma’ya dönen tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon, 2 sezon daha Parma kalesini koruyacak.

    SUPERMAN GERİ DÖNDÜ

    Kasım 1995’te, henüz 17 yaşındayken Parma kalesine geçen Buffon, kulüpte oynadığı 220 maçın ardından dönemin rekoru olan 52 milyon euroluk bonservisle Juventus’a transfer olmuştu.

    Juventus tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma ya döndü #1

    Parma ile İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Kupası zaferleri yaşayan Buffon, geçen sezon küme düşen Parma’yı tekrar üst lige çıkarmak için ter dökecek.

    Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Superman geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

    Juventus tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma ya döndü #2

    Juventus tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma ya döndü #3

    Juventus tan ayrılan Gianluigi Buffon, Parma ya döndü #4

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