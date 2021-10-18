Kaan Ayhan kulübüne tepki gösterdi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan, kulübüne rest çekerek "Oynamayacaksam gitmek istiyorum" dedi.

Süper Lig'in 9. haftası tamamlanırken Süper Lig devleri yüzünü Avrupa arenasına çevirdi.

Sezon öncesi transferde yaşanan hareketliliğin devre arasında da devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın ocakta ilk imza attıracağı oyuncu belli oldu: Kaan Ayhan. Milli futbolcudan teknik direktörüne rest geldi.

Siyah-beyazlılar, 8+3 kuralı nedeniyle Türk oyuncu sayısını artırmak için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim, yaz transfer döneminde kadroya katmak için uğraş verdiği, ancak başaramadığı yıldız oyuncuyu transfer etmek için girişimler başladı.

“OYNAMAYACAKSAM GİDERİM”

Beşiktaş, sezon başında alamadığı Kaan Ayhan için yeniden girişimlere başlamıştı. Gurbetçi stoper, Sassuola'da istediği şansı bulmadı. Bunun üzerine Kaan harekete geçti.

Sezon başında başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmemişti. Teknik direktör Alessio Dionisi ile görüşen Kaan Ayhan, "Oynamayacaksam gitmek istiyorum." dedi.

Hem Türk olması hem de defansif anlamda birçok farklı mevkide oynayabilmesi nedeniyle milli stoperin ismi, Beşiktaş'ta yeniden gündeme alındı. İtalya Serie A’da Sassuolo forması giyen Kaan’ın transferinin önemli bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor